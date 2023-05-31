Не способны скрыть масштаб потерь. В России строят базы для хранения трупов окупантов, - ГУР

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов солдат оккупационных военных, которые умерли на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Сообщается, что площадь каждого комплекса составляет более 4 тысяч квадратных метров.

В объекты будут входить:

пункты проведения следственных действий и исследований над телами;

рефрижераторные с холодильными камерами на тысячу мест;

склады с гробами и другими погребальными декорациями;

скорбный зал.

Отмечается, что заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных захватчиков в Ростове-на-Дону составляет около 600 млн рублей, в Курске - более 800 млн рублей.

Кроме того, стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в 1 млрд рублей для каждого комплекса.

Так, ГУР констатирует, что Россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины.

"Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", - говорится в сообщении.

При этом в разведке напоминают, что каждый российский солдат, который не совершал военных преступлений, может сдаться в плен ВСУ. В противном случае его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в РФ.

Потери России в войне против Украины

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже почти 208 тысяч своих военных.

Аналитики рейтинга Global Firepower отмечали, что страна-агрессор потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО.

К тому же президент США Джо Байден заявил, что Россия только в боях за Бахмут потеряла более 100 тысяч своих солдат. Вероятно, он имел в виду потери погибших и раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.