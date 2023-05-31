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Не способны скрыть масштаб потерь. В России строят базы для хранения трупов окупантов, - ГУР

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Среда 31 мая 2023 13:32
Не способны скрыть масштаб потерь. В России строят базы для хранения трупов окупантов, - ГУР Фото: в России строят базы для хранения трупов окупантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов солдат оккупационных военных, которые умерли на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Сообщается, что площадь каждого комплекса составляет более 4 тысяч квадратных метров.

В объекты будут входить:

  • пункты проведения следственных действий и исследований над телами;
  • рефрижераторные с холодильными камерами на тысячу мест;
  • склады с гробами и другими погребальными декорациями;
  • скорбный зал.

Отмечается, что заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных захватчиков в Ростове-на-Дону составляет около 600 млн рублей, в Курске - более 800 млн рублей.

Кроме того, стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в 1 млрд рублей для каждого комплекса.

Так, ГУР констатирует, что Россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины.

"Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", - говорится в сообщении.

При этом в разведке напоминают, что каждый российский солдат, который не совершал военных преступлений, может сдаться в плен ВСУ. В противном случае его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в РФ.

Потери России в войне против Украины

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже почти 208 тысяч своих военных.

Аналитики рейтинга Global Firepower отмечали, что страна-агрессор потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО.

К тому же президент США Джо Байден заявил, что Россия только в боях за Бахмут потеряла более 100 тысяч своих солдат. Вероятно, он имел в виду потери погибших и раненых.

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