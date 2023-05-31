Не здатні приховати масштаб втрат. В Росії будують бази для зберігання трупів окупантів, - ГУР

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання трупів солдатів окупаційних військових, що померли на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.

Повідомляється, що площа кожного комплексу складає понад 4 тисяч квадратних метрів.

До об'єктів будуть входити:

пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на тисячу місць;

склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

скорботна зала.

Зазначається, що закладена вартість будівництва комплексу для знищених загарбників у Ростові-на-Дону складає близько 600 млн рублів, у Курську - понад 800 млн рублів.

Окрім того, вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад 1 млрд рублів для кожного комплексу.

Так, ГУР констатує, що Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

"Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", - сказано у повідомленні.

При цьому у розвідці нагадують, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, може здатись в полон ЗСУ. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів в РФ.

Втрати Росії у війні проти України

За даними українського Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила вже майже 208 тисяч своїх військових.

Аналітики рейтингу Global Firepower зазначали, що країна-агресор втратила військо, як у 16 армій країн НАТО.

До того ж, президент США Джо Байден заявив, що Росія лише у боях за Бахмут втратила понад 100 тисяч своїх солдатів. Ймовірно, він мав на увазі втрати загиблими та пораненими.

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