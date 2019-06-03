Під будівлею МВС вимагають покарати винних у смерті 5-річного хлопчика

Фото: акція під МВС (facebook.com/serj.mazur)

Мітингувальники вимагають провести справедливе розслідування, а в перспективі - реформу поліції

У Києві ввечері у понеділок, 5 червня, понад сотня активістів зібралася під будівлею Міністерства внутршніх справ. Мітингувальники вимагають покарати винних у смерті 5-річного хлопчика, якого раніше поранили поліцейські, передає РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

Активісти вимагають справедливого розслідування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Під будівлю МВС люди принесли квіти та іграшки, які залишили біля входу у міністерство.

За даними "Громадського", окремі учасники акції запалили фаєри та підірвали одну петарду. Згодом вони почали вигукувати "Авакова у відставку".

Також серед вимог учасників демонстрації - не лише покарати винних, а й тих, хто ймовірно спочатку намагався покривати поліцейських, поширюючи інформацію про те, що дитина сама вдарилась в камінь.

Активісти також заявляють, що на їхню думку реформа поліції в Україні провалилась, оскільки вважають, що поліцейські перешкоджають справедливим розслідуванням власних злочинів.

Фото: акція під МВС (facebook.com/serj.mazur)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зробить все, щоб винні у смерті дитини в Переяслав-Хмельницькому були покарані по справедливості.

Зазначимо, 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. У результаті стрілянини вони потрапили у 5-річного хлопчика, який в цей час грався на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована. Хлопчик помер у лікарні.