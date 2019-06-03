Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті дитини в Київській області

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Сьогодні поранена поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому дитина померла

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зробить все, щоб винні у смерті дитини в Переяслав-Хмельницькому були покарані по справедливості. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Зеленський зазначив, що не допустить пом'якшення покарання винним поліцейським.

"На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною", - написав президент.

Нагадаємо, у київській лікарні помер п'ятирічний хлопчик Кирило, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Правоохоронці перекваліфікували підозра поліцейським у умисне вбивство. Зокрема, прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією вчиненого ними злочину на ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).