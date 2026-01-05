В Вооруженных силах меняют требования к базовой подготовке: Сырский рассказал детали

По его словам, в течение 2025 года количество инструкторов в учебных центрах выросло на 13%. БЗВП развернули на фондах боевых бригад, продолжительность и программу привели в соответствие с требованиями современной войны. Но есть и проблемы.

"Потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения. Должны обучать и привлекать больше грамотных, действительно профессиональных инструкторов с практическим опытом боевых действий", - отметил Сырский.

Поскольку в ВСУ есть позиция, что нужно сосредоточиться прежде всего на качестве подготовки, по итогам ежемесячного рабочего совещания по вопросам подготовки была поставлена задача проводить БЗВП в тыловых полосах бригад исключительно в объемах, необходимых для качественного обучения, и делать это с соблюдением безопасности.

"По этому вопросу Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будет проведена дополнительная проверка", - пообещал главком.

Также эталонным образцом организации БЗВП признали подготовку, которую проводит 28-я отдельная механизированная бригада. По словам Сырского, бригада имеет "высокие стандарты, многофункциональный полигон, современные методы подготовки и развитую учебную материально-техническую базу".

Еще один вопрос - это Школа инструкторов в Сухопутных войсках. Она уже создана, сейчас она приобретает больше возможностей для работы, но как и для учебных центров, проблемой остается перевод опытных специалистов на инструкторские должности.

"Соответствующие решения будут найдены. Также прорабатываем вопрос дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах", - резюмировал главком.