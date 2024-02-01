Пограничники в Харьковской области дронами "разбили" два блиндажа россиян (видео)
Силы обороны Украины в Харьковской области уничтожили два вражеских блиндажа с помощью дронов. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Успешный рейд в логово оккупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы в Харьковской области "разбили" блиндаж и внедорожник врага.
Это результаты пограничной аэроразведки бригады "Гвардии наступления".
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали тысячу российских захватчиков. Всего Россия потеряла в войне в Украине 386 230 военных.
За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 39 единиц военной техники и 233 вражеских дронов разных типов.
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