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Пограничники в Харьковской области дронами "разбили" два блиндажа россиян (видео)

Харьковская область, Четверг 01 февраля 2024 22:29
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Пограничники в Харьковской области дронами "разбили" два блиндажа россиян (видео) Архивное фото: Пограничники в Харьковской области дронами "разбили" два блиндажа россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины в Харьковской области уничтожили два вражеских блиндажа с помощью дронов. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Успешный рейд в логово оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы в Харьковской области "разбили" блиндаж и внедорожник врага.

Это результаты пограничной аэроразведки бригады "Гвардии наступления".

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали тысячу российских захватчиков. Всего Россия потеряла в войне в Украине 386 230 военных.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 39 единиц военной техники и 233 вражеских дронов разных типов.

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Российская Федерация Харьков Война в Украине пограничная служба
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