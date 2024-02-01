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Днепр передал военным новую партию дронов: почти сотню "мавиков" и FPV-моделей

Четверг 01 февраля 2024 13:41
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Днепр передал военным новую партию дронов: почти сотню "мавиков" и FPV-моделей Фото: Днепр передал военным новую партию дронов: почти сотню "мавиков" и FPV-моделей (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Днепр передал военным новую крупную партию дронов. Почти сотня беспилотников разных моделей и интерактивная панель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"Я уже говорил, что сейчас мы концентрируемся на ряде вещей. Это дроны, в частности FPV, и также помощь силам ПВО. Мы уделяем этому большое внимание, ищем как можно больше. Все, что мы можем найти на рынке и за рубежом, - везем и раздаем нашим ребятам. Хочу еще раз поблагодарить жителей Днепра - всех налогоплательщиков - за то, что они приобщаются к помощи ВСУ", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, анонсировав доставку следующей партии оснащения для защитников уже в ближайшее время.

Днепр передал военным новую партию дронов: почти сотню &quot;мавиков&quot; и FPV-моделей

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