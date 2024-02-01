Днепр передал военным новую партию дронов: почти сотню "мавиков" и FPV-моделей

"Я уже говорил, что сейчас мы концентрируемся на ряде вещей. Это дроны, в частности FPV, и также помощь силам ПВО. Мы уделяем этому большое внимание, ищем как можно больше. Все, что мы можем найти на рынке и за рубежом, - везем и раздаем нашим ребятам. Хочу еще раз поблагодарить жителей Днепра - всех налогоплательщиков - за то, что они приобщаются к помощи ВСУ", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, анонсировав доставку следующей партии оснащения для защитников уже в ближайшее время.