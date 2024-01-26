ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы ВСУ показали видео, как с помощью дронов уничтожили позиции россиян у Бахмута

Пятница 26 января 2024 17:05
UA EN RU
Бойцы ВСУ показали видео, как с помощью дронов уничтожили позиции россиян у Бахмута Иллюстративное фото: бойцы ВСУ показали видео, как с помощью дронов уничтожили позиции россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы спецподразделения "Ахиллес" показали видео уничтожение позиций россиян неподалеку от Бахмута с помощью дронов.

Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.

На видео видно, как украинские военные с помощью дронов отслеживают перемещение оккупантов. По данным военных, расчет роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр наносит удар по позициям оккупанта.

Не единожды бойцы ВСУ снизили как самих россиян, так и их технику.

Российские потери на войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 380 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 990 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожен уже 331 самолет и 324 вертолета РФ.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России