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Оружие современной войны. Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "Шабля"

Фото: Украина законтрактовала роботизированные турели "Шабля" (скриншот видео The People's Project)
Автор: Владимир Костырин

Украина на государственном уровне впервые законтрактовала дистанционно-управляемые боевые модули "Шабля" отечественного производства. Силы обороны уже используют эти роботизированные турели на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Технологически усиливаем армию с Brave1 - государство впервые законтрактовало роботизированные турели "Шабля"", - говорится в заявлении чиновника в Telegram.

Он уточнил, что данная пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы помогает бойцам дистанционно уничтожать противника. Это также позволяет сохранить жизнь и здоровье военных во время выполнения боевых задач.

"ШаБля - это инновация и пример оружия современной войны. Разработка перешла из стартапа в установившийся проект, который контрактует государство", - отметил министр.

Глава Минцифры добавил, что задачей ведомства является помощь в создании инновации, чтобы они "скорее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь и этих инноваций стало больше".

Федоров призвал граждан и организации, имеющие разработки, которые могут изменить ситуацию на поле боя, присоединяться к Brave1 (https://brave1.gov.ua/) и получать гранты.

Модуль "ШаБля"

Отметим, что боевой модуль применяют для ведения разведки для выявления целей на поле и поражения живой силы врага, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями противника.

Боевой комплекс действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизнь защитников.

Дистанционно управляемый боевой модуль "Сабля" создан компанией Global Dynamics из Львова. Турель предназначена для ведения боя по разному вооружению: 7,62-мм или 12,7 мм пулемет, 40 мм гранатомет.

Кроме того, эта автоматическая турель оснащена тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров.

В августе 2023 года этот первый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШаБля" Министерство обороны допустило к эксплуатации. А показывали видео работы этой роботизированной турели военные ВСУ еще прошлой весной.

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