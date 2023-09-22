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Минобороны допустило к эксплуатации первый боевой модуль "ШаБля"

Пятница 22 сентября 2023 11:48
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Минобороны допустило к эксплуатации первый боевой модуль "ШаБля" Фото: Минобороны допустило к эксплуатации первый боевой модуль "ШаБля" (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство обороны допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что к эксплуатации допущены сразу три образца модулей "ШаБля".

"Мы рады, что украинскую "ШаБлю" высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - сказал лидер команды разработчиков.

"ШаБля"

Отметим, что боевой модуль применяют для ведения разведки для выявления целей на поле и поражения живой силы врага, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями противника.

Вооружение для ВСУ

Добавим, что военно-промышленный комплекс Украины развивается стремительными темпами. В частности, украинские производители активно производят беспилотники.

Так, в августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об уникальной разработке спецслужбы - морских дронах. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

Дроны оборудованы боевой частью 850 кг. Их производят на одном из подземных производств на территории Украины.

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