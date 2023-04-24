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ВСУ показали работу украинского боевого модуля "Шабля": видео

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 16:00
ВСУ показали работу украинского боевого модуля "Шабля": видео Фото: военные показали работу украинского боевого модуля (скриншот видео The People's Project)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники используют на фронте дистанционно управляемые боевые модули "Шабля". Эти боевые турели производятся в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Огневой комплекс получили бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.

Боевой комплекс действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизнь защитников.

Дистанционно управляемый боевой модуль "Шабля" создан компанией Global Dynamics из Львова. Турель предназначена для ведения боя из разного вооружения: 7,62-мм или 12,7 мм пулемет, 40 мм гранатомет.

Кроме того, эта автоматическая турель оснащена тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров.

Напомним, "Укроборонпром" сообщил, что впервые за все время независимости Украина запустила производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Позже в "Укроборонпроме" объяснили, что пока боеприпасы производятся за границей, но после войны мощности перенесут в Украину.

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