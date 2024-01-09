Зброя сучасної війни. Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "Шабля"

Україна на державному рівні вперше законтрактувала дистанційно-керовані бойові модулі "Шабля" вітчизняного виробництва. Сили оборони вже використовують ці роботизовані турелі на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Технологічно посилюємо армію з Brave1 - держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "Шабля"", - йдеться у заяві чиновника у Telegram.
Він уточнив, що дана куленепробивна автоматизована система під кулемети допомагає бійцям дистанційно знищувати противника. Це також дозволяє зберегти життя та здоров'я самих військових під час виконання бойових задач.
"ШаБля - це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава", - зазначив міністр.
Глава Мінцифри додав, що задачею відомства є допомога у створенні інновації, аби вони "швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний звʼязок і цих інновацій більшало".
Федоров закликав громадян та організації, у яких є розробки, що можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатися до Brave1 (https://brave1.gov.ua/) та отримувати гранти.
Зазначимо, що бойовий модуль застосовують для ведення розвідки задля виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили ворога, боротьби з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями противника.
Бойовий комплекс діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дозволяє вести бій на відстані і зберігати життя захисників.
Дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" створений компанією Global Dynamics зі Львова. Турель призначена для ведення бою з різного озброєння: 7,62-мм або 12,7 мм кулемет, 40 мм гранатомет.
Крім того, ця автоматична турель оснащена тепловізором та дальноміром, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів.
У серпні 2023-го цей перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля" Міністерство оборони допустило до експлуатації. А показували відео роботи цієї роботизованої турелі військові ЗСУ ще минулої весни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.