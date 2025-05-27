Оружие, мир и восстановление: в ОП провели встречу с делегацией Сената США
Представители Офиса президента провели встречу с делегацией США, которую возглавил старший эксперт Комитета по международным отношениям Сената США Тайлер Брейс и советник сенатора Джима Риша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
С украинской стороны во встрече принимали участие заместители руководителя Офиса президента Игорь Брусило и Павел Палиса, а также заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.
Украинская сторона отметила, что оружие и финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов стали ключевым фактором способности Украины бороться против российской агрессии, и важно, чтобы поддержка сохранилась и в дальнейшем.
Американская делегация отметила то, что Украина последовательно демонстрирует готовность к безусловному прекращению огня и достижению справедливого мира.
"Украина публично объявляла о своей готовности к любому сроку действия безусловного прекращения огня, однако Россия остается основным препятствием в этом процессе", - отметил Брусило.
Стороны также обсудили законодательные инициативы, которые готовят сенаторы, которые могут помочь в приближении достойного и длительного мира.
Во время встречи также уделили внимание соглашению о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Стороны отметили, что оно стало прочной основой для расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной. В частности, речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах, особенно в усилении военных возможностей и торговли.
Соглашение о недрах
Стоит напомнить, что 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда. А уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение, а 12 мая соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, чем и завершив процесс.
Свириденко тогда объясняла, что остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.
Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - узнайте в материале РБК-Украина.
Напомним, что ранее Свириденко рассказала РБК-Украина, как будет работать Фонд инвестиций и другие вопросы по данному соглашению.
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