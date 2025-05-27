Зброя, мир і відбудова: в ОП провели зустріч з делегацією Сенату США

Представники Офісу президента провели зустріч з делегацією США, яку очолив старший експерт Комітету з міжнародних відносин Сенату США Тайлер Брейс та радник сенатора Джима Ріша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

З української сторони у зустрічі брали участь заступники керівника Офісу президента Ігор Брусило й Павло Паліса, а також заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Українська сторона наголосила на тому, що зброя та фінансова допомога з боку Сполучених Штатів стали ключовим чинником здатності України боротися проти російської агресії, і важливо, щоб підтримка збереглася й надалі.

Американська делегація відзначила те, що Україна послідовно демонструє готовність до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.

"Україна публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, однак Росія залишається основною перешкодою в цьому процесі", - зазначив Брусило.

Сторони також обговорили законодавчі ініціативи, які готують сенатори, що можуть допомогти в наближенні достойного й тривалого миру.

Під час зустрічі також приділили увагу угоді про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Сторони відзначили, що вона стала міцною основою для розширення співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі.