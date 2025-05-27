ua en ru
Вт, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зброя, мир і відбудова: в ОП провели зустріч з делегацією Сенату США

Вівторок 27 травня 2025 21:58
UA EN RU
Зброя, мир і відбудова: в ОП провели зустріч з делегацією Сенату США Фото: в ОП провели делегацією Сенату США (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Представники Офісу президента провели зустріч з делегацією США, яку очолив старший експерт Комітету з міжнародних відносин Сенату США Тайлер Брейс та радник сенатора Джима Ріша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

З української сторони у зустрічі брали участь заступники керівника Офісу президента Ігор Брусило й Павло Паліса, а також заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Українська сторона наголосила на тому, що зброя та фінансова допомога з боку Сполучених Штатів стали ключовим чинником здатності України боротися проти російської агресії, і важливо, щоб підтримка збереглася й надалі.

Американська делегація відзначила те, що Україна послідовно демонструє готовність до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.

"Україна публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, однак Росія залишається основною перешкодою в цьому процесі", - зазначив Брусило.

Сторони також обговорили законодавчі ініціативи, які готують сенатори, що можуть допомогти в наближенні достойного й тривалого миру.

Під час зустрічі також приділили увагу угоді про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Сторони відзначили, що вона стала міцною основою для розширення співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі.

Угода про надра

Варто нагадати, що 1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду. А вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський, чим і завершивши процес.

Свириденко тоді пояснювала, що решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що раніше Свириденко розповіла РБК-Україна, як працюватиме Фонд інвестицій та інші питання щодо даної угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Офіс президента
NEWS
РФ збирає сили. Що відбувається на Сумщині та де просунувся ворог (карти)
РФ збирає сили. Що відбувається на Сумщині та де просунувся ворог (карти)
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів