"Оружие в гардеробе". Стилист объяснила новый тренд в мире моды

Война изменила не только Украину, но и стиль всех нас. Мода перестала быть о трендах или фасонах, превратившись в мощный голос и визуальное заявление об идентичности.
Стилист Галина Денисюк рассказала РБК-Украина, как вышиванка стала броней, а милитари - символом сопротивления.
"После 24 февраля наш стиль - это не о фасоне или сезоне, это о позиции. Украинцы больше не одеваются просто "чтобы красиво". Мы одеваемся, чтобы подчеркнуть, кто мы есть, и в чем наша идентичность", - говорит Денисюк.
Если раньше вышиванку часто ассоциировали с праздником, сегодня она стала символом силы, укорененности и сопротивления.
"Мне часто пишут клиентки: "Хочу такую вышиванку, чтобы была сдержанная, лаконичная, но чтобы ее видно было издалека". Это и есть наша новая эстетика - не кричать, но звучать громко", - рассказывает Галина.
Современные украинские бренды работают с льняными тканями, рунами, шифоном, вышивкой через призму актуального минимализма - без лишних украшений, но с мощной энергией в каждом стежке.
"Современная вышиванка - это уже не "этно-бутик", это полноценная часть гардероба, которую надевают под пиджак, к джинсам, даже в тренажерку. Это как броня - она "носит" нас, когда у нас нет сил носить себя", - объясняет стилист.
Камуфляж, зеленый хаки, грубые ткани, обувь на тракторной подошве, фасоны-карго - тренд на милитари остался, но изменил свою нагрузку.
"Это не про солдатскую эстетику. Это о том, чтобы показать, что мы - в бою, даже если в гражданском. Что мы - рядом со своими. В моде стала позиция. И она уже не только в голосе, но и во взгляде, осанке, и, безусловно, в одежде", - делится Галина.
Трендовые образы стали "закаленными": многослойность, кожа, металлическая фурнитура, грубая обувь - все это не просто "модно", а визуализирует настроение нации.
Сегодня RUSLAMBAGINSKIY, BEVZA, FROLOV, Ksenia Schnaider, GUDU, Vita Kin, Elena Burenina, IENKI IENKI - это не просто украинские бренды. Это - наши голоса на мировой модной карте.
"Я горжусь, что украинские дизайнеры сейчас не гонятся за мировыми клише. Они несут свою правду - через шевроны, патриотические символы, ручную вышивку, цитаты. Украинская мода больше не "пытается нравиться". Она диктует стиль, который имеет душу", - говорит стилист.
На Paris Fashion Week или в витринах Нью-Йорка появляются элементы вышивки, ткани из Украины, образы, вдохновленные карпатскими мотивами, военными формами или формами женской силы - это мода с нервом и глубоким смыслом.
Денисюк говорит, что за последние два года внешность украинцев в мире перестала быть нейтральной. Мы узнаваемы. И именно поэтому каждая деталь нашего вида - это коммуникация.
"Когда я надеваю рубашку с вышивкой на лондонской улице - это не одежда, это маркер. Это - я украинка. Это - вот откуда я, вот кого я представляю. И таких, как я - миллионы", - делится Галина.
Вышиванка - не о фольклоре, а о несокрушимости, уверена Галина Денисюк (фото предоставлено стилисткой)
"Когда надеваешь что-то украинское - будь то вышиванка, подвеска с трезубцем или цвета - не думай, как это "выглядит". Подумай, что это о тебе говорит. И тогда это всегда будет стиль, который сильнее любого тренда", - заключает Денисюк.
