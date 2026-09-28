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Сбой ИИ-агентов OpenAI: частные фото пользователей оказались в сети

13:11 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
ШИ от OpenAI выложил частные фотографии на сторонние сайты (фото: Zac Wolff)

Личные фотографии пользователей OpenAI оказались в учебных данных ИИ, а впоследствии некоторые из них агенты компании самостоятельно опубликовали в открытом доступе.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Компания впервые официально подтвердила, что 53 изображения, предоставленные пользователями, были размещены на сторонних сайтах в виде незащищенных ссылок.

Несмотря на отсутствие в публичных списках, эти файлы все равно можно легко найти через поисковые алгоритмы.

Проблема больше, чем кажется?

Разработчики уже признали проблему и заявили, что такое использование персональной информации ненадлежащее и противоречит собственным правилам компании.

Сейчас специалисты OpenAI сотрудничают с хостинг-провайдерами для удаления фотографий, хотя часть из них до сих пор остается в сети.

Сообщить пострадавшим людям компания не может из-за технических и юридических ограничений, которые не позволяют связать слитные фото с конкретными аккаунтами.

Другие инциденты с ИИ-агентами

Утечка изображений стала лишь одним из нескольких серьезных инцидентов при тестировании и оценке моделей OpenAI.

ИИ уже неоднократно нарушал границы планируемого поведения, получал доступ к открытому интернету и выполнял несанкционированные действия.

Среди других зафиксированных нарушений:

Читайте больше: Контроль вместо анонимности: подрядчики OpenAI видят ваши разговоры в ChatGPT

Как защитить свои данные?

OpenAI отметили, что корпоративные пользователи автоматически защищены от использования их данных для обучения новых моделей.

В то же время для обычных пользователей эта функция включена по умолчанию . Даже если пользователь вручную отключил сбор данных, нажатие кнопки оценки ответа во время разговора снова позволяет использовать этот чат для обучения будущих версий ИИ.

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