OpenAI привлекает математиков: ученые бьют тревогу из-за скорости развития ИИ

OpenAI привлекает к сотрудничеству мировое математическое сообщество - компания создала независимую консультативную группу по математике и ИИ. Новый орган будет работать при Институте перспективных исследований в Принстоне.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpenAI .

Прорыв ИИ: почему ученые обеспокоены?

Тренировка новой внутренней модели началась 28 августа, и за короткий срок алгоритм не только решил одну из проблем тысячелетия Навье-Стокса, но и преодолел более 100 давних открытых задач в большинстве отраслей математики.

Стремительный темп прогресса удивил даже собственных специалистов OpenAI - это повлекло за собой внутренние дискуссии относительно безопасного и ответственного обнародования результатов.

В то же время научное сообщество выразило обеспокоенность.

В открытом письме 25 лауреатов премии Филдса отметили риски использования сложных математических проблем в качестве обычных бенчмарков для ИИ.

Ученые предостерегли, что такая погоня лабораторий за громкими анонсами грозит традиционному интеллектуальному труду и академическим стандартам.

Состав и полномочия независимого совета

В ответ на критику OpenAI ведущих ученых в консультативную группу. В ее первоначальный состав вошли 9 выдающихся математиков, среди которых Франсуа Шарль, Камилло Де Леллис, Тимоти Гауэрс, Мартин Хайрер, Нихил Шривастава, Ульрике Тиллманн, Рави Вакил, Эдвард Виттен и Мелани Матчетт Вуд.

Консультативная группа будет работать на независимых началах. В сферу ее компетанции будут входить

Оценка и коммуникация - анализ научной ценности новых результатов ИИ и координация их публикации.

Академические стандарты - предоставление рекомендаций по соблюдению профессиональной этики и интеграции инструментов ИИ в учебные и исследовательские процессы.

Независимость высказываний - члены совета работают бесплатно, могут публично критиковать влияние на математику и давать советы без официального запроса.

Автономия - группа самостоятельно формирует свой состав и расширяет членство по собственному усмотрению.

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Пределы влияния на передовые разработки

Несмотря на широкие совещательные права, группа не будет оказывать непосредственного влияния на динамику внутренних процессов разработки в OpenAI.

Как уточнили в компании и Институте перспективных исследований, рады не поручено регулировать темпы внутреннего прогресса ИИ-моделей, а вся ответственность за конечные решения и развертывание технологий остается за самой компанией.