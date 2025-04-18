Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран

Авиакатастрофа МАУ

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737-800 NG разбился под Тегераном 8 января 2020 года. Его сбила иранская ПВО.

В 2024 году Украина, Канада, Швеция и Великобритания инициировали рассмотрение спора против Ирана по делу сбития самолета в Совете Международной организации гражданской авиации.

Иран попытался сорвать рассмотрение этого дела в ИКАО, но у него этого не вышло.

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