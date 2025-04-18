Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран

Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Он потребовал отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о катастрофе МАУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного суда ООН.
В иске Тегеран утверждает, что ИКАО не имеет полномочий принимать решение по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ИКАО была нарушена.
Иран в своем иске требует от суда:
Также Иран добавил, что военные страны "непреднамеренно" сбили самолет МАУ под Тегераном. Это произошло "из-за человеческой ошибки".
Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737-800 NG разбился под Тегераном 8 января 2020 года. Его сбила иранская ПВО.
В 2024 году Украина, Канада, Швеция и Великобритания инициировали рассмотрение спора против Ирана по делу сбития самолета в Совете Международной организации гражданской авиации.
Иран попытался сорвать рассмотрение этого дела в ИКАО, но у него этого не вышло.
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