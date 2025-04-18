Збиття літака МАУ: Іран подав позов до суду ООН проти України та трьох країн

Авіакатастрофа МАУ

Нагадаємо, пасажирський лайнер Boeing 737-800 NG розбився під Тегераном 8 січня 2020 року. Його збила іранська ППО.

У 2024 році Україна, Канада, Швеція та Велика Британія ініціювали розгляд спору проти Ірану у справі збиття літака в Раді Міжнародної організації цивільної авіації.

Іран спробував зірвати розгляд цієї справи в ІКАО, але в нього цього не вийшло.

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