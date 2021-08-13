Зеленський ввів у дію рішення РНБО про водні ресурси: що пропонується

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про стан водних ресурсів України". Рішення було введено 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ .

Зокрема, президент отримав Кабміну утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України. У ньому повинні брати участь представники офісу президента, Апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Також уряд має розробити та внести протягом трьох місяців на розгляд Верховної ради проекти законів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення водного законодавства.

Також до закону України "Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року" Кабмін має підготувати правки щодо посилення відповідальності суб'єктів господарювання за буріння та використання свердловин для видобутку підземних вод без належних документів.

Крім того, Зеленський доручив уряду опрацювати питання про розширення джерел формування Державного фонду розвитку водного господарства.

Разом з тим місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування повинні провести інвентаризацію інженерної інфраструктури зрошувальних систем.

Крім того, Міністерству закордонних справ, Міністерству фінансів та КМДА разом з "Київводоканалом" необхідно підготувати офіційне звернення до уряду Японії для укладення договору генерального підряду для реалізації проекту "Реконструкція споруд очищення стічних каналізаційних вод та будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації".

Президент також доручив місцевій владі затвердити Програму у сфері питної води, водопостачання та водовідведення. При цьому має бути передбачено забезпечення доступу населення до якісної питної води в достатній кількості.

Зокрема, місцевій владі необхідно протягом пів року встановити станції доочищення питної води на системах централізованого водопостачання, але насамперед у садочках, школах та медзакладах.