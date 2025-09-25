Убытков на 500 тысяч грн: в Черкасской области прокурор оформил себе незаконную инвалидность

В Черкасской области разоблачили прокурора и бывших членов медико-социальной экспертной комиссии, подозреваемых в незаконном оформлении инвалидности и получении выплаты от государства на более 532 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Прокурору помогали три члена областной МСЭК. В 2019 году они сознательно подделали акты осмотра и протокол заседания, где якобы подтверждалось наличие у тогдашнего работника полиции, а ныне прокурора, диагноза и степени нарушения здоровья для оформления инвалидности.

На основании сфальсифицированных документов председатель комиссии выдала выписку из акта осмотра МСЭК и справку об утрате трудоспособности. На самом деле объективные результаты обследований не давали оснований для установления инвалидности.

Получив фиктивные бумаги, прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области. Всего на его счет было перечислено более полумиллиона гривен, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Кроме этого, в рамках расследования "дел Майдана" установлено, что этот же прокурор, работая в январе 2014 года следователем райотдела милиции, фальсифицировал материалы уголовных производств. Он незаконно задерживал граждан и привлекал их к ответственности, препятствуя мирным акциям в Черкассах.