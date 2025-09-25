ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Убытков на 500 тысяч грн: в Черкасской области прокурор оформил себе незаконную инвалидность

Черкасская область, Четверг 25 сентября 2025 17:14
UA EN RU
Убытков на 500 тысяч грн: в Черкасской области прокурор оформил себе незаконную инвалидность Иллюстративное фото: в Черкасской области прокурор оформил себе незаконную инвалидность (GettyImages)
Автор: RBC.UA

В Черкасской области разоблачили прокурора и бывших членов медико-социальной экспертной комиссии, подозреваемых в незаконном оформлении инвалидности и получении выплаты от государства на более 532 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Прокурору помогали три члена областной МСЭК. В 2019 году они сознательно подделали акты осмотра и протокол заседания, где якобы подтверждалось наличие у тогдашнего работника полиции, а ныне прокурора, диагноза и степени нарушения здоровья для оформления инвалидности.

На основании сфальсифицированных документов председатель комиссии выдала выписку из акта осмотра МСЭК и справку об утрате трудоспособности. На самом деле объективные результаты обследований не давали оснований для установления инвалидности.

Получив фиктивные бумаги, прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области. Всего на его счет было перечислено более полумиллиона гривен, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Кроме этого, в рамках расследования "дел Майдана" установлено, что этот же прокурор, работая в январе 2014 года следователем райотдела милиции, фальсифицировал материалы уголовных производств. Он незаконно задерживал граждан и привлекал их к ответственности, препятствуя мирным акциям в Черкассах.

Напомним, ранее львовские правоохранители разоблачили подполковника юстиции Министерства обороны Украины на схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу.

Как писали ранее, в отдельных случаях военнообязанные в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, однако в определенных ситуациях ее могут отменить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассы ГБР Выплаты
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"