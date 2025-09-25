Збитків на 500 тисяч грн: на Черкащині прокурор оформив собі незаконну інвалідність

На Черкащині викрито прокурора та колишніх членів медико-соціальної експертної комісії, підозрюваних у незаконному оформленні інвалідності та отриманні виплати від держави на понад 532 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Прокурору допомагали три члени обласної МСЕК. У 2019 році вони свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнозу та ступеню порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.

Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок було перераховано понад пів мільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, у межах розслідування "справ Майдану" встановлено, що цей же прокурор, працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, фальсифікував матеріали кримінальних проваджень. Він незаконно затримував громадян і притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям у Черкасах.