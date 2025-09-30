Убытки на сотни миллионов: на Черновицкой таможне разоблачили масштабную преступную схему

Следствием установлено, что в состав преступной организации входили 11 человек, в том числе бывшие начальник таможни (экс-депутат Черновицкого облсовета), еще два руководителя таможни и 8 физических лиц.

Участниками преступной организации был введен ряд схем уклонения от уплаты таможенных платежей, реализация которых нанесла ущерб на общую сумму почти 290 млн грн в виде неуплаченных налогов.

Так, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на румынско-украинской границе грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов, что приводило к применению низких ставок ввозной пошлины, в частности нулевых. В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые.

При этом руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия".

Эти схемы действовали длительное время, а участники вели себя цинично и вызывающе. Когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их жестокое избиение.

На сегодня один из организаторов преступной схемы и трое его сообщников полностью признали свою виновность. Согласно условиям утвержденного судом соглашения о признании виновности соорганизатор возместил государству ущерб в сумме 83 млн грн. Всего в государственный бюджет и на помощь ВСУ перечислено около 180 млн гривен.