Ущерб энергетике Украины приближается к критической точке, - еврокомиссар

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки", - написал он.

По словам Ленарчича, Евросоюз сейчас работает в бесперебойном режиме для того, чтобы помочь обеспечить подачу электроэнергии.

При этом через механизм гражданской защиты ЕС Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Нидерланды и Швеция предоставляют дополнительную поддержку.