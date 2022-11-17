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Збитки енергетиці України наближаються до критичної точки, - єврокомісар

Фото: у ЄС заявили про наближення збитків енергетиці України до критичної точки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Збитки, завдані енергетичній інфраструктурі України внаслідок ударів Росії, "наближаються до критичної точки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з антикризового управління Янеза Ленарчича у Twitter.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки", - написав він.

За словами Ленарчича, Євросоюз зараз працює у безперебійному режимі для того, щоб допомогти забезпечити подачу електроенергії.

При цьому через механізм цивільного захисту ЄС Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Нідерланди та Швеція надають додаткову підтримку.

Нагадаємо, 15 листопада російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок якого було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що ситуація з енергосистемою є критичною після ворожих атак.

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