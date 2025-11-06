ua en ru
Сборный пункт на ДВРЗ продолжит работу, но по новому адресу: что известно

Четверг 06 ноября 2025 18:48
Сборный пункт на ДВРЗ продолжит работу, но по новому адресу: что известно Фото: ТЦК и СП в Киеве (facebook.com/KyivMTCK)
Автор: Татьяна Веремеева

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на ДВРЗ продолжит работу, но на другой локации.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-офицера Киевского городского ТЦК и СП Виталия Силенко для hromadske.

Перед этим народный депутат Александр Федиенко обнародовал ответ от начальника Киевского ТЦК относительно ситуации со сборным пунктом. По его словам, он обратился в Министерство обороны после публикации блогера Рамины Эсхакзай, которая показала фото из пункта на ДВРЗ, где мобилизованные якобы находились в антисанитарных условиях.

В письме от ТЦК отмечалось, что действие приказа о функционировании пункта временно приостановили.

В то же время в ТЦК пояснили, что подразделение не расформировывали, а лишь временно рассредоточили личный состав "чтобы предотвратить целенаправленные удары врага по военнослужащим и мобилизованным гражданам".

"Из-за более частых нападений врага именно на ТЦК и сборные пункты, командование приняло решение, чтобы предотвратить врагу ударить по такому скоплению людей", - отметил Силенко.

Напомним, недавно журналистка и блогер Рамина Эсхакзай опубликовала в Instagram фото и видео, которые, по ее словам, были сделаны в сборном пункте на ДВРЗ в Киеве. Она заявила, что мобилизованные там находятся в антисанитарных условиях и неделями без связи с родными.

В Киевском городском ТЦК и СП эти утверждения опровергли, назвав публикацию дезинформацией. Там отметили, что на фото отсутствуют подтверждения, что это именно сборный пункт столицы, а условия на объекте соответствуют базовым нормам. Также в ТЦК объяснили, что приоритетом являются расходы на оборону, а не на ремонты.

