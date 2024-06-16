Евро-2024: Дания расписала со сборной Словении первую ничью чемпионата

Чемпионат Европы-2024, группа C, 1-й тур

Словения – Дания – 1:1

Голы: Янжа, 77 – Эриксен, 17

Датские футболисты взяли мяч под контроль с первых минут. Впрочем, первым момент упустили балканцы – Шешко пробил рядом со штангой после разворота. В ответ сборная Дании открыла счет с первой реальной возможности. Это Винд продлил передачу из-за боковой дальше, а Эриксен в два касания переиграл Облака.

Быстрый гол раскрыл игру, команды начали играть на встречных курсах. Правда, до реальных шансов забить долгое время дело доходило редко. Разве что перед перерывом чрезвычайно активный после трагедии со счастливым концом на Евро-2020 Эриксен пробил выше ворот после передачи Винда.

Зато во второй половине моменты посыпались и в одну, и в другую сторону. Вот Шмейхель чуть не проспал опасный аут от балканской сборной, но успел сыграть кулаками. Несколько минут спустя Бийол головой чудом не прервал опасный прострел в свои ворота.

Тенденция ответов упущенной возможностью на упущенную продолжилась дальше. Датчанин Хейлунд в падении замыкал передачу с фланга, но Облак отчаянным броском спас сборную Словении. В свою очередь Черин головой пробил мимо ворот после заброса Шпорара. Дальше забытый обороной Винд не смог акцентированно пробить с дальней штанги, а Шпорар ударом с лета не попал в створ ворот сборной Дании.

Словенская команда взвинтила темп в финальные 20 минут. Вот только штанга спасла датчан после классного выстрела Шешко. А на 77-й не помогли ни Шмейхель, ни каркас ворот – Янжа на подборе после стандарта с рикошетом от защитника отправил мяч в сетку!

В финальные минуты обе команды пытались вырвать победу. Однако еще раз поменять цифры на табло не удалось ни подопечным Каспера Юлманда, ни парням Матяжа Кека. Итак, первая ничья на Евро-2024 порадует конкурентов по квартету – сборные Англии и Сербии.