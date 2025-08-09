Сборная Украины одержала важную победу над Словакией в преквалификации ЧМ-2027

Ход матча Украина - Словакия

Со старта встречи словацкая команда захватила лидерство, достигнув преимущества в 12 очков уже в первой четверти. Однако к концу первой десятиминутки украинцы сократили отставание и сравняли счет - 24:24.

Во второй четверти украинская сборная снова уступала, но смогла выровнять игру и впервые вышла вперед, завершив этот отрезок с преимуществом в семь очков - 45:38.

В третьей десятиминутке украинцы временно потеряли преимущество до одного очка, однако впоследствии снова оторвались от соперника и закончили четверть с преимуществом в 10 пунктов - 62:52.

В заключительной четверти словаки выиграли по очкам 19:18, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход игры - 80:71 в пользу Украины.

Ключевые игроки

Лучшим бомбардиром встречи стал украинский защитник Иссуф Санон, который набрал 23 очка.

За ним следует форвард Вячеслав Бобров с 18 очками, а также защитник Александр Ковляр - 14 баллов.

Единственное изменение в заявке команды - возвращение Андрея Войналовича, который заменил Даниила Сипала. Именно его опыт помог сборной в непростой встрече со словаками.

Турнирное положение и перспективы

Победа позволила Украине подняться на второе место в группе A с тремя очками, имея положительную разницу очков +7.

Лидером группы пока остается Швейцария с тремя очками и разницей -11. Словакия занимает третью позицию с двумя очками и разницей +4.

В основную стадию квалификации выходят две лучшие команды группы. Следующим соперником Украины станет действующий лидер группы - сборная Швейцарии.

Расписание следующих матчей Украины в группе А преквалификации ЧМ-2027: