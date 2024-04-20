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Сборная Украины завоевала второе место на международных соревнованиях по бадминтону

Украина, Суббота 20 апреля 2024 18:19
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Сборная Украины завоевала второе место на международных соревнованиях по бадминтону Фото: Сборная Украины завоевала "серебро" из бадминтона (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Сборная Украины по бадминтону завоевала второе место в смешанной парной категории в рамках международных соревнований "Slovak Open 2024".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Второе место в смешанной парной категории в рамках международных соревнований по бадминтону заняли украинские спортсмены Полина Ткач и Вячеслав Яковлев.

На пути в финал украинские бадминтонисты одолели соперников по:

  • Австрии (21:13; 23:21),
  • Польши (21:15, 23:21),
  • Сербии (15:21, 21:15, 21:10),
  • Испании (21:17; 23:21).

Сборная Украины завоевала второе место на международных соревнованиях по бадминтону

В финале Полина и Вячеслав сыграли против еще одной пары из Польши. Однако в борьбе за первое место сильнее оказался польский дуэт (21:18, 21:18)

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Напомним, мы сообщали, что украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 500 вышла в полуфинал. По пути в полуфинал Костюк обыграла третью ракетку мира.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что гандбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2024 среди женщин.

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