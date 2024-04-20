Сборная Украины завоевала второе место на международных соревнованиях по бадминтону

Сборная Украины по бадминтону завоевала второе место в смешанной парной категории в рамках международных соревнований "Slovak Open 2024".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

В финале Полина и Вячеслав сыграли против еще одной пары из Польши. Однако в борьбе за первое место сильнее оказался польский дуэт (21:18, 21:18)

На пути в финал украинские бадминтонисты одолели соперников по:

Второе место в смешанной парной категории в рамках международных соревнований по бадминтону заняли украинские спортсмены Полина Ткач и Вячеслав Яковлев.

Новости спорта

Напомним, мы сообщали, что украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 500 вышла в полуфинал. По пути в полуфинал Костюк обыграла третью ракетку мира.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что гандбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2024 среди женщин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.