Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500
Украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте вышла в полуфинал благодаря своей эффектной победе над третьей ракеткой мира Коко Гауф, представительницей США и действующей чемпионкой US Open.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
"Марта Костюк в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте обыграла третью ракетку мира Коко Гауф - 3:6; 6:4; 7:6 (8:6)!" - говорится в заявлении.
В Федерации отмечают, что это стало второй победой подряд Костюк (WTA 27)
над представительницей топ-10 теннисного мира.
Предыдущие результаты Костюк на WTA 500
Перед этим украинка обыграла Лауру Зигемунд из Германии и Цинь Вэнь Чжэн из Китая на турнире WTA 500 (категория теннисных турниров тура Женской теннисной ассоциации).
Стоит добавить, что Костюк обыграла Гауф после того, как раньше в этом году и в 2022-м потерпела два поражения на "харде" в Австралии.
Победа над представительницей топ-3 Гауф стала для украинки самой большой в собственной карьере.
Что теперь
После выхода в полуфинал WTA 500 украинская спортсменка должна встретиться с Маркетой Вондроушовой из Чехии - будущая соперница Костюк является восьмой ракеткой мира.
К слову, Марта не в первый раз сыграет с Маркетой. В 2023 году украинка потерпела от нее поражение на Кубке Билли Джин Кинг. Теперь будет возможность "реванша".
Напомним также, что ранее Марта Костюк и еще четыре украинки попали в список участниц French Open.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.