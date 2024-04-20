Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500

Украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте вышла в полуфинал благодаря своей эффектной победе над третьей ракеткой мира Коко Гауф, представительницей США и действующей чемпионкой US Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины .

"Марта Костюк в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте обыграла третью ракетку мира Коко Гауф - 3:6; 6:4; 7:6 (8:6)!" - говорится в заявлении.

В Федерации отмечают, что это стало второй победой подряд Костюк (WTA 27)

над представительницей топ-10 теннисного мира.

Предыдущие результаты Костюк на WTA 500

Перед этим украинка обыграла Лауру Зигемунд из Германии и Цинь Вэнь Чжэн из Китая на турнире WTA 500 (категория теннисных турниров тура Женской теннисной ассоциации).

Стоит добавить, что Костюк обыграла Гауф после того, как раньше в этом году и в 2022-м потерпела два поражения на "харде" в Австралии.

Победа над представительницей топ-3 Гауф стала для украинки самой большой в собственной карьере.

Что теперь

После выхода в полуфинал WTA 500 украинская спортсменка должна встретиться с Маркетой Вондроушовой из Чехии - будущая соперница Костюк является восьмой ракеткой мира.

К слову, Марта не в первый раз сыграет с Маркетой. В 2023 году украинка потерпела от нее поражение на Кубке Билли Джин Кинг. Теперь будет возможность "реванша".