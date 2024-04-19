Гандбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2024 среди женщин

Женская национальная команда Украины узнала оппонентов на чемпионате Европы 2024 года. Турнир состоится в конце года в Австрии, Венгрии и Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки .

Церемония состоялась в Вене накануне. Перед жеребьевкой "сине-желтые" попали в четвертую корзину команд.

Украинская сборная оказалась в группе F. Соперницами украинских гандболисток стали команды Нидерландов, Германии и Исландии. Все поединки этого квартета пройдут в австрийском Инсбруке.

Групповой этап для сборной Украины начнется 29 ноября матчем против немок. 1 декабря "сине-желтые" встретятся с исландками. Закрывать основную сетку соревнований украинские гандболистки против нидерландок. В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы.

Для сборной Украины Евро-2024 станет первым чемпионатом после 2014 года. В целом украинки приняли участие в одиннадцати первенствах Европы. Лучшим результатом остается "серебро" Евро-2000. В квалификации "сине-желтые" финишировали вторыми в квартете с Германией, Словакией и Израилем.