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Гандбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2024 среди женщин

Вена, Пятница 19 апреля 2024 15:13
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Гандбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2024 среди женщин Фото: Женская сборная Украины прервала серию неудач в отборах (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Женская национальная команда Украины узнала оппонентов на чемпионате Европы 2024 года. Турнир состоится в конце года в Австрии, Венгрии и Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Церемония состоялась в Вене накануне. Перед жеребьевкой "сине-желтые" попали в четвертую корзину команд.

Украинская сборная оказалась в группе F. Соперницами украинских гандболисток стали команды Нидерландов, Германии и Исландии. Все поединки этого квартета пройдут в австрийском Инсбруке.

Групповой этап для сборной Украины начнется 29 ноября матчем против немок. 1 декабря "сине-желтые" встретятся с исландками. Закрывать основную сетку соревнований украинские гандболистки против нидерландок. В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы.

Гандбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2024 среди женщин

Для сборной Украины Евро-2024 станет первым чемпионатом после 2014 года. В целом украинки приняли участие в одиннадцати первенствах Европы. Лучшим результатом остается "серебро" Евро-2000. В квалификации "сине-желтые" финишировали вторыми в квартете с Германией, Словакией и Израилем.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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Евро 2024
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