Сборная Украины в продолжении волейбольной Лиги наций: где и когда смотреть матч против Франции сегодня

На каком месте "сине-желтые" прямо сейчас

Первую неделю Лиги наций украинцы завершили с двумя победами в четырех поединках.

Подопечные Рауля Лосано эффектно одолели сборную США (3:0), а также вырвали победу в драматичном матче против Кубы (3:2). В двух других встречах украинцы уступили Бразилии и Ирану с одинаковым счетом - 2:3.

Сейчас сборная Украины занимает 7-е место в общем зачете и находится в зоне выхода в плей-офф, куда пройдут восемь лучших В то же время турнир только набирает обороты - впереди еще восемь матчей против сильнейших команд мира, которые традиционно усиливают составы на решающих этапах.

С кем сыграют украинцы

На этапе в Бургасе подопечным Рауля Лосано будут противостоять сборные Франции, Турции, Японии и Болгарии. Начнут "сине-желтые" сразу против французов - действующих победителей Лиги наций и олимпийских чемпионов.

Расписание матчей сборной Украины:

25 июня, 12:30. Украина - Франция

26 июня, 18:30. Турция - Украина

27 июня, 15:00. Украина - Япония

29 июня, 19:00. Болгария - Украина

Где смотреть матчи

Все поединки сборной Украины будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного".