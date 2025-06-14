Два тай-брейка за сутки: Украина драматично уступила Бразилии в волейбольной Лиге наций

Сборная Украины после двух побед на старте Лиги наций встретилась с хозяевами турнира - командой Бразилии. Соперники провели на площадке пять сетов. Успех праздновали бразильцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Лига наций, 3-й тур

Украина - Бразилия - 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15)

Меньше суток на отдых

Сборная Украины подошла к поединку в статусе одного из лидеров. В двух первых матчах "сине-желтые" одолели сборные США (3:0) и Кубы (3:2).

И только через 14 часов после тяжелой победы над кубинцами подопечные Рауля Лосано вышли на очередное противостояние - на этот раз с хозяевами соревнований.

Бразильцы в свою очередь имели больше времени на отдых. Перед встречей с Украиной они победили Иран (3:0) и уступили Кубе (2:3).

Ранее команды встречались только в рамках отбора к Олимпиаде-2024. Тогда бразильцы одержали победу на тай-брейке - 3:2.

Как прошла игра

Поединок проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. В первом сете Украина оторвалась на 5 очков (8:3), затем несколько раз позволяла соперникам приблизиться к себе на расстояние 2-х баллов, но уверенно держала руку на пульсе. Под занавес партии "сине-желтые" снова организовали отрыв - теперь уже на 6 очков (21:15, 22:16, 23:17) и в конце концов уверенно довели отрезок до победы - 25:19.

Вторая партия сложилась еще легче. После размена на старте, наши волейболисты в середине сета достигли преимущества "плюс 10" (17:7, 21:11), а закрыли второй период с разницей в 11 очков - 25:14.

И когда казалось, что и третий сет пойдет по накатанной, начались проблемы. Бразильцы как захватили лидерство с первого розыгрыша, так и не отпускали его. Нашим, максимум что удавалось - догонять соперников. В середине партии хозяева площадки оторвались на пять пунктов (16:11, 17:12) и в конце концов довели партию до своего успеха.

В волейболе существую поверье: кто выиграет 3-ю партию, тот забирает и матч. К сожалению, для "сине-желтых", в отчетной игре это сработало. Напряженный четвертый сет бразильцы завершили в свою пользу (25:23) и перевели противостояние в тай-брейк.

Играть два пятисетовых поединка за короткое время - очень тяжело. Поэтому неудивительно, что украинцам банально не хватило сил противостоять не только более свежим оппонентам, но и переполненной 12-тысячной арене. Как результат - проигрыш в решающей партии и первое поражение в турнире.

Когда следующий поединок

За поражение на тай-брейке Украина заработала одно очко. Таким образом, после трех матчей наша сборная имеет в активе 6 баллов.

Следующий матч украинцы проведут против Ирана в воскресенье, 15 июня, в 19:30 по киевскому времени.

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