ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Триллер в пяти сетах: Украина победила Кубу и взлетела в топ-3 Лиги наций

Суббота 14 июня 2025 08:51
UA EN RU
Триллер в пяти сетах: Украина победила Кубу и взлетела в топ-3 Лиги наций Сборная Украины одержала вторую победу в Лиге наций в сумасшедшем матче (фото: volleyballworld.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Сборная Украины по волейболу одержала вторую подряд победу в дебютном сезоне Лиги наций, обыграв Кубу в сверхнапряженном пятисетовом матче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина - Куба: как прошел матч

После яркого старта с победы над США, команда Рауля Лосано вновь продемонстрировала характер.

В первом сете украинцы сразу захватили инициативу - мощный рывок 5:0 позволил сформировать комфортное преимущество. Куба попыталась вернуться в игру, сократив отрыв до минимума, но блок Украины оказался решающим - 6 выигранных эпизодов против 0 у соперника.

Вторую партию сильнее начали кубинцы. А после того, как Украина восстановила равновесие, игра превратилась в качели. В решающий момент Куба выдала мощную серию выигранных розыгрышей и взяла сет.

Третий сет снова прошел под диктовку "сине-желтых": при 24:19 украинцы имели сразу пять сетболов, и уже второй завершился победным ударом Ильи Ковалева.

А вот четвертая партия, хоть и стартовала с лидерства Украины, стала для нашей сборной проигрышной: в конце сета кубинцы вообще не оставили шансов (25:17).

В пятом сете Украина впервые вышла вперед лишь после подачи на вылет от Ковалева - 8:7. Напряжение зашкаливало, но украинцы сохранили холодную голову и реализовали второй матчбол.

Настоящими героями матча в составе сборной Украины стали Василий Тупчий и Илья Ковалев, которые принесли по 18 очков каждый.

Украина - Куба - 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)

Турнирное положение Украины

После двух матчей украинцы имеют 2 победы, 5 очков и сохраняют одинаковое соотношение сетов с лидером турнира Польшей - 6:2 после двух игр.

Топ-8 команд Лиги наций-2025:

  1. Польша - 6 очков
  2. Япония - 6 очков
  3. Украина - 5 очков
  4. Италия - 5 очков
  5. Аргентина - 5 очков
  6. Бразилия - 4 очка
  7. Словения - 3 очка
  8. Болгария - 3 очка

Что дальше?

Уже в субботу, 14 июня, украинских волейболистов в дебютном сезоне Лиги наций ждет новое испытание - матч против сборной Бразилии, которая сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Бразильцы - традиционные фавориты мирового волейбола, многократные чемпионы мира и олимпийские призеры. Хотя в этом сезоне команда стартовала с поражения от Кубы, она быстро реабилитировалась, переиграв одного из фаворитов - Словению.

Встреча станет первым в истории противостоянием Украины и Бразилии в рамках Лиги наций, и обещает быть максимально напряженной.

Ранее мы подробно рассказывали о волейбольной Лиге наций с расписанием матчей и бесплатных трансляций.

Также читайте о волейболистках сборной Украины, которые поразили всех исполнением гимна нашей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Волейбол Лига наций
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова