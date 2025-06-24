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Два матча - два поражения: неудачный день для Украины на ЧМ по баскетболу 3х3

Вторник 24 июня 2025 16:36
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Два матча - два поражения: неудачный день для Украины на ЧМ по баскетболу 3х3 Украина уступила в обоих матчах на ЧМ по баскетболу 3х3 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 24 июня, национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела свой первый игровой день на чемпионате мира, который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

Сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков соревновательного дня.

Начало ЧМ по баскетболу 3х3 для Украины

В стартовом поединке группового этапа украинки уступили одной из фавориток турнира - сборной Испании со счетом 10:21.

Хотя именно команда Украины открыла счет в матче, испанки быстро перехватили инициативу благодаря пяти точным двухочковым броскам и уверенно контролировали ход игры до финальной сирены.


Позже наша сборная по баскетболу потерпела второе поражение, уступив Германии со счетом 16:21.

После двух матчей украинки остаются без побед.

Групповой этап ЧМ по баскетболу 3х3

Впереди сборную Украины ждут важные матчи в групповом этапе чемпионата мира 3х3. Они состоятся в четверг, 26 июня.

Соперницами станут команды Бразилии (начало 13:25) и хозяева турнира - сборная Монголии (начало в 15:15).

Результаты выступления женских сборных Украины на чемпионатах мира 3х3 за прошлые годы:

  • 2012 - 4 место
  • 2014 - 19 место
  • 2016 - 2 место
  • 2017 - 3 место
  • 2019 - 14 место

Где смотреть ЧМ по баскетболу 3х3

Трансляции матчей чемпионата мира по баскетболу 3х3 проходят на официальном сайте FIBA 3х3, а также на их YouTube-канале "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".

Все поединки доступны в прямом эфире, включая выступления национальной женской сборной Украины.

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