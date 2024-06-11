Сборная Нидерландов потеряла двух звезд команды за считанные дни к Евро-2024

27-летний хавбек пропустит турнир из-за ненадлежащего физического состояния. Нидерландец так и не оправился от травмы лодыжки и выступлением на Евро-2024 рисковал усугубить травму.

"Мне грустно, я разочарован, что не смогу принять участие в Евро. В последние недели мы делали все возможное, но, к сожалению, моей лодыжке нужно больше времени на восстановление", – написал де Йонг в соцсетях

На этом беды Нидерландов не закончились. На разминке перед спаррингом против сборной Исландии (4:0) повреждение получил и Копмейнерс. Во вторник стало известно, что один из лидеров "Аталанты" тоже пропустит Евро-2024.

На чемпионате Европы Нидерланды выступят в группе D. Там соперниками "оранжевых" будут сборные Польши, Франции и Австрии. Первый матч – 16 июня против "Кадры".

Что известно о Евро-2024

Наставник украинской сборной Сергей Ребров не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.