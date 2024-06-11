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Збірна Нідерландів втратила двох зірок команди за лічені дні до Євро-2024

Фото: Рональд Куман зіткнувся з неабиякими кадровими проблемами (x.com/OnsOranje)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник іспанської "Барселони" Френкі де Йонг і хавбек "Аталанти" з Бергамо Тьон Копмейнерс не допоможуть національній команді Нідерландів на прийдешньому чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X збірної.

27-річний хавбек пропустить турнір через неналежний фізичний стан. Нідерландець так і не оговтався від травми кісточки та виступом на Євро-2024 ризикував ускладнити травму.

"Мені сумно, я розчарований, що не зможу взяти участь в Євро. Упродовж останніх тижнів ми робили все можливе, але, на жаль, моїй кісточці потрібно більше часу на відновлення", – написав де Йонг у соцмережах

На цьому біди Нідерландів не завершилися. На розминці перед спарингом проти збірної Ісландії (4:0) ушкодження зазнав і Копмейнерс. У вівторок стало відомо, що один із лідерів "Аталанти" теж пропустить Євро-2024.

На чемпіонаті Європи Нідерланди виступатимуть у групі D. Там суперниками "помаранчевих" будуть збірні Польщі, Франції та Австрії. Перший матч – 16 червня проти "Кадри".

Що відомо про Євро-2024

Керманич української збірної Сергій Ребров не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, раніше з'явилося прев'ю групи B Євро-2024 зі збірними Іспанії, Хорватії, Італії та Албанії.

Нагадаємо, напередодні підготували прев'ю групи A Євро-2024 зі збірними Німеччини, Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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Євро 2024