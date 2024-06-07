Сборная Италии раскрыла финальный список на чемпионат Европы-2024: кто в команде Спаллетти

Тренерский штаб национальной команды Италии во главе с Лучано Спаллетти определился с окончательным списком футболистов на грядущем Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X сборной .

"Скуадра Адзурра" отправит на турнир 26 исполнителей. Миланский "Интер" делегировал в сборную пятерых чемпионов Италии.

Из предварительного списка национальной команды выбыли получившие травмы защитники Франческо Ачерби и Джорджо Скальвини. Также лишними оказались полузащитник "Торино" Самуэле Риччи и нападающий "Болоньи" Риккардо Орсолини. Зато попал в заявку защитник туринского "Ювентуса" Федерико Гатти.

На Евро-2024 итальянцы попали в квартет B. Там соперниками подопечных Спаллетти будут сборные Хорватии, Испании и Албании. Первый матч – против балканских "орлов" 15 июня.

Финальный список сборной Италии на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Доннарумма, Мерет, Викарио

Защитники: Бастони, Белланова, Буонджорно, Калафьори, Камбьязо, Дармиан, Ди Лоренцо, Димарко, Гатти, Манчини

Полузащитники: Барелла, Кристанте, Фаджоли, Фолоруншо, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини

Нападающие: Кьеза, Эль-Шаарави, Распадори, Ретеги, Скамакка, Дзакканьи

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем действующие чемпионы – итальянская сборная – за пределами топ-6. Шансы на общий успех "Скуадры Адзурры" составили скудные 5%.