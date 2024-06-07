Збірна Італії розкрила фінальний список на чемпіонат Європи-2024: хто в команді Спаллетті

Тренерський штаб національної команди Італії на чолі з Лучано Спаллетті визначився з остаточним списком футболістів на прийдешній Євро-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X збірної .

"Скуадра Адзурра" відрядить на турнір 26 виконавців. Міланський "Інтер" делегував до збірної п'ятьох чемпіонів Італії.

З попереднього списку національної команди вибули оборонці Франческо Ачербі та Джорджо Скальвіні, які зазнали травм. Також зайвими виявилися півзахисник "Торіно" Самуеле Річчі та нападник "Болоньї" Ріккардо Орсоліні. Зате потрапив до заявки оборонець туринського "Ювентуса" Федеріко Гатті.

На Євро-2024 італійці потрапили до квартету B. Там суперниками підопічних Спаллетті будуть збірні Хорватії, Іспанії та Албанії. Перший матч – проти балканських "орлів" 15 червня.

Фінальний список збірної Італії на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Доннарумма, Мерет, Вікаріо

Захисники: Бастоні, Белланова, Буонджорно, Калафйорі, Камб'язо, Дарміан, Ді Лоренцо, Дімарко, Гатті, Манчіні

Півзахисники: Барелла, Крістанте, Фаджолі, Фолоруншо, Фраттезі, Жоржинью, Пеллегріні

Нападники: К'єза, Ель-Шаараві, Распадорі, Ретегі, Скамакка, Дзакканьї

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом чинні чемпіони – італійська збірна – за межами топ-6. Шанси на загальний успіх "Скуадри Адзурри" склали мізерні 5%.