Сборная Азербайджана уволила главного тренера: кто будет руководить командой в матче против Украины

Сантуш покинул команду

По информации Азербайджанской федерации футбола (АФФА), контракт с португальским специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Решение принял исполком федерации.

Пресс-конференция, которую должен был провести Сантуш сегодня, 8 сентября, не состоялась. Перед журналистами выступил генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев, который объявил о прощании с тренером.

Фернанду Сантуш, известный тем, что привел сборную Португалии к победам на Евро-2016 и в Лиге наций УЕФА-2019, возглавил команду Азербайджана в июне 2024 года.

Несмотря на громкое назначение, результаты команды не улучшились: в Лиге наций -2024/25 азербайджанцы вылетели в низший дивизион, а отбор на чемпионат мира начали с сокрушительного поражения от Исландии - 0:5.

Наставник отказывался покидать свой пост из-за контракта, в котором была прописана финансовая компенсация за увольнение со стороны федерации. По этой причине португалец признался, что не планирует уходить по собственной инициативе и отказался брать вину после поражения от Исландии.

Кто будет руководить игрой с Украиной

Поединок второго тура группы D отбора ЧМ-2026 между Украиной и Азербайджаном состоится во вторник, 9 сентября, в Баку. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Исполнять обязанности главного тренера в матче против "сине-желтых" будет наставник молодежной сборной Азербайджана Айхан Аббасов.