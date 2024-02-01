Собирают дроны и обустраивают базы. Оккупанты превратили Мелитополь в полигон, - Федоров

Военные Российской Федерации превратили Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По словам мэра, в городе собирают и тестируют дроны и другую вражескую технику. К тому же осваивать беспилотники заставляют даже детей.

В то же время вокруг города россияне устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю жители слышат непонятные взрывы и гул.

"Мелитополь, который до оккупации славился как черешневая столица Украины, враг сделал "столицей" оккупированной части Запорожской области, административным и логистическим центром, военной базой, теперь еще и полигоном", - добавил Федоров.

Ситуация на оккупированной территории Украины

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят путем бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.

Также российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.

А власти Беларуси тем временем хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.

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