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Збирають дрони та облаштовують бази. Окупанти перетворили Мелітополь на полігон, - Федоров

Мелітополь, Четвер 01 лютого 2024 23:34
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Збирають дрони та облаштовують бази. Окупанти перетворили Мелітополь на полігон, - Федоров Фото: росіяни перетворили Мелітополь на військовий полігон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації перетворили Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За словами мера, у місті збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. До того ж опановувати безпілотники змушують навіть дітей.

Водночас навколо міста росіяни влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи та гул.

"Мелітополь, який до окупації славився як черешнева столиця України, ворог зробив "столицею" окупованої частини Запорізької області, адміністративним та логістичним центром, військовою базою, тепер ще й полігоном", - додав Федоров.

Ситуація на окупованій території України

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть шляхом бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.

А влада Білорусі тим часом хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.

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Мелітополь Війна Росії проти України
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