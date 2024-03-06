Собирался бежать в Приднестровье в гидрокостюме и ластах: СБУ задержала агента РФ

Правоохранители задержали российского агента, собиравшего информацию о Силах обороны на востоке Украины. Он хотел бежать в непризнанное Приднестровье в гидрокостюме и ластах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу СБУ.
"После выполнения вражеской задачи в Донецкой области злоумышленник уехал в Винницкую область, из которой пытался "эвакуироваться" в непризнанное Приднестровье", - отмечают в СБУ.
Агент РФ задержан, когда тот готовился пересечь пограничную реку, используя гидрокостюм и ласты.
Задержанным оказался житель Днепропетровской области, который в середине "нулевых" окончил московский государственный университет и получил диплом юриста.
Во время учебы мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы. После выпуска из российского вуза и возвращения в Украину он не осуществлял разведывательную активность в пользу РФ.
Однако ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения России. Как установило расследование, в 2023 году он обратился в местный военкомат и мобилизовался в одну из бригад ВСУ.
После причисления к военному соединению его впоследствии направили на позиции украинских войск в районе Бахмута.
Прибыв на прифронтовую территорию Донецкой области, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой.
Разведывательную информацию он передавал во вражеский чат-бот, который администрируют представители военной разведки РФ.
После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой ее агент, понимая неотвратимость наказания, скрылся из района базирования своего подразделения.
Затем он на такси добрался до приграничья Винницкой области, чтобы оттуда попасть в непризнанное Приднестровье и там прятаться от правосудия.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
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