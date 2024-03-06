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Собирался бежать в Приднестровье в гидрокостюме и ластах: СБУ задержала агента РФ

Фото: СБУ задержала агента РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали российского агента, собиравшего информацию о Силах обороны на востоке Украины. Он хотел бежать в непризнанное Приднестровье в гидрокостюме и ластах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу СБУ.

"После выполнения вражеской задачи в Донецкой области злоумышленник уехал в Винницкую область, из которой пытался "эвакуироваться" в непризнанное Приднестровье", - отмечают в СБУ.

Агент РФ задержан, когда тот готовился пересечь пограничную реку, используя гидрокостюм и ласты.

Выпускник московского госуниверситета

Задержанным оказался житель Днепропетровской области, который в середине "нулевых" окончил московский государственный университет и получил диплом юриста.

Во время учебы мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы. После выпуска из российского вуза и возвращения в Украину он не осуществлял разведывательную активность в пользу РФ.

"Сливал" информацию РФ в рядах ВСУ

Однако ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения России. Как установило расследование, в 2023 году он обратился в местный военкомат и мобилизовался в одну из бригад ВСУ.

После причисления к военному соединению его впоследствии направили на позиции украинских войск в районе Бахмута.

Прибыв на прифронтовую территорию Донецкой области, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой.

Разведывательную информацию он передавал во вражеский чат-бот, который администрируют представители военной разведки РФ.

Сбежал к границе

После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой ее агент, понимая неотвратимость наказания, скрылся из района базирования своего подразделения.

Затем он на такси добрался до приграничья Винницкой области, чтобы оттуда попасть в непризнанное Приднестровье и там прятаться от правосудия.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание и изъяты доказательства сотрудничества агента РФ с врагом (t.me/SBUkr)

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Накануне мы сообщали, что СБУ задержала должностную должность харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города.

Также в Харькове была задержана предательница, которая наводила российские ракеты на Харьков и ожидала захвата города. Ей грозит пожизненное заключение.

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