Собирался бежать в Приднестровье в гидрокостюме и ластах: СБУ задержала агента РФ

"После выполнения вражеской задачи в Донецкой области злоумышленник уехал в Винницкую область, из которой пытался "эвакуироваться" в непризнанное Приднестровье", - отмечают в СБУ.

Агент РФ задержан, когда тот готовился пересечь пограничную реку, используя гидрокостюм и ласты.

Выпускник московского госуниверситета

Задержанным оказался житель Днепропетровской области, который в середине "нулевых" окончил московский государственный университет и получил диплом юриста.

Во время учебы мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы. После выпуска из российского вуза и возвращения в Украину он не осуществлял разведывательную активность в пользу РФ.

"Сливал" информацию РФ в рядах ВСУ

Однако ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения России. Как установило расследование, в 2023 году он обратился в местный военкомат и мобилизовался в одну из бригад ВСУ.

После причисления к военному соединению его впоследствии направили на позиции украинских войск в районе Бахмута.

Прибыв на прифронтовую территорию Донецкой области, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой.

Разведывательную информацию он передавал во вражеский чат-бот, который администрируют представители военной разведки РФ.

Сбежал к границе

После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой ее агент, понимая неотвратимость наказания, скрылся из района базирования своего подразделения.

Затем он на такси добрался до приграничья Винницкой области, чтобы оттуда попасть в непризнанное Приднестровье и там прятаться от правосудия.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.