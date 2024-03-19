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Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения солдату Бундесвера в сотрудничестве с РФ

Германия, Вторник 19 марта 2024 17:03
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Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения солдату Бундесвера в сотрудничестве с РФ Архивное фото: Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения солдату Бундесвера в сотрудничестве с РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранительные органы Германии выдвинули обвинения солдату Бундесвера за его сотрудничество с российской разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Германии.

В тексте указывается, что обвинение имеет достаточное подозрение в том, что работал на иностранную секретную службу. В этом контексте его также обвиняют в нарушении служебной тайны.

Прокуратура сообщила, что вручила обвинительное заключение Томасу Х., который работал солдатом в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и использованию Бундесвера.

Солдат сотрудничал с российской военной разведкой

С мая 2023 года он по собственной инициативе несколько раз обращался в генконсульство России в Бонне и посольство России в Берлине и предлагал работать вместе.

Однажды он передал информацию, полученную им во время своей профессиональной деятельности, для передачи российской разведке. Обвиняемый был арестован 9 августа 2023 года и с тех пор находится под стражей.

Российские агенты и шпионы в Европе

Ранее Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

Кроме этого 20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела было задержано 10 человек.

А Politico писало, что российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.

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