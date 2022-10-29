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Пограничники задержали двух коллаборантов. Имели при себе рубли и телефоны с компроматом

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Украина, Суббота 29 октября 2022 15:26
Пограничники задержали двух коллаборантов. Имели при себе рубли и телефоны с компроматом Фото: пограничных задержали двух ехавших в Киев коллаборантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Защитники отметили, что задержанные ехали в направлении столицы. В их телефонах были доказательства сотрудничества с оккупантами. В частности, пограничники нашли антиукраинскую переписку с лицами, проживающими на временно оккупированной территории.

Также в телефонах нашли разговоры с российскими силовиками и боевиками так называемой "ДНР". У задержанных были номера телефонов российских абонентов и людей, проживающих на оккупированных территориях.

Фото: пограничных задержали двух коллаборантов (t.me/DPSUkr)

Напомним, в Харькове задержан нарушитель комендантского часа, который, вероятно, работал с россиянами.

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