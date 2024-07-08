Сбор урожая на фоне мобилизации: что нужно знать о бронировании аграриев
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, внесший ряд изменений в порядок мобилизационных процессов и бронирование работников во время войны.
РБК-Украина рассказывает, что в целом нужно знать о бронировании работников во время войны, а также обращении Украинской зерновой ассоциации к Кабинету министров и решении чиновников насчет бронирования аграриев.
Основное о бронировании в Украине
Бронирование - это предоставление временной отсрочки (до 12 месяцев) от мобилизации (призыва) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, критически важных для обеспечения обороноспособности государства.
Порядок бронирования военнообязанных регламентирует постановление Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года (в редакции постановления №650 от 5 июня 2024 года).
Возможность продления срока бронирования предусмотрена при соответствующих основаниях.
Обращение зерновой ассоциации к Кабмину
Еще в начале мая 2024 года Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру экономики Юлии Свириденко с просьбой:
- продлить действующие бронирования военнообязанных лиц на 3 месяца (до урегулирования нормативной базы согласно принятому новому закону о мобилизации)
- поддержать инициативу экономического бронирования и возможность автоматической пролонгации бронирования военнообязанных
"Учитывая сложность технологических и производственных процессов, очень важно забронировать для предприятий уже имеющихся и подготовленных работников, призыв на военную службу которых существенно повлияет на количественные и качественные показатели деятельности предприятия", - говорилось в заявлении УЗА.
Отмечалось, что потеря таких работников может:
- привести к увеличению рисков внутренней угрозы продовольственной и экономической безопасности государства
- повлиять на снижение уровня обеспечения продовольствием потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований и населения в условиях военного положения
Решение чиновников по бронированию аграриев
В июне исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что на фоне необходимости создания условий для безопасного сбора урожая, работников аграрного сектора и дальше будут бронировать от мобилизации.
В рамках Black Sea Security Forum он сообщил, что для этого было принято несколько решений.
"Первое - это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости предоставления какого-либо пакета документов", - пояснил он.
Второе решение, по словам чиновника, состоит в дальнейшем бронировании аграриев на 12 месяцев (хотя до этого было шесть).
"Третье - по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи... Есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо (при этом получая согласование от военных)", - рассказал Высоцкий.
Он уточнил, что общая норма бронирования - до 50%, однако для некоторых профессий можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.
Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство планирует внести изменения в постановление о бронировании от мобилизации.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", Army.gov.ua, Постановление Кабмина №650, Украинская зерновая ассоциация, "Суспільне".
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