Сбор урожая на фоне мобилизации: что нужно знать о бронировании аграриев

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации , внесший ряд изменений в порядок мобилизационных процессов и бронирование работников во время войны.

РБК-Украина рассказывает, что в целом нужно знать о бронировании работников во время войны, а также обращении Украинской зерновой ассоциации к Кабинету министров и решении чиновников насчет бронирования аграриев.

Основное о бронировании в Украине

Бронирование - это предоставление временной отсрочки (до 12 месяцев) от мобилизации (призыва) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, критически важных для обеспечения обороноспособности государства.

Порядок бронирования военнообязанных регламентирует постановление Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года (в редакции постановления №650 от 5 июня 2024 года).

Возможность продления срока бронирования предусмотрена при соответствующих основаниях.

Обращение зерновой ассоциации к Кабмину

Еще в начале мая 2024 года Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру экономики Юлии Свириденко с просьбой:

продлить действующие бронирования военнообязанных лиц на 3 месяца (до урегулирования нормативной базы согласно принятому новому закону о мобилизации)

поддержать инициативу экономического бронирования и возможность автоматической пролонгации бронирования военнообязанных

"Учитывая сложность технологических и производственных процессов, очень важно забронировать для предприятий уже имеющихся и подготовленных работников, призыв на военную службу которых существенно повлияет на количественные и качественные показатели деятельности предприятия", - говорилось в заявлении УЗА.

Отмечалось, что потеря таких работников может:

привести к увеличению рисков внутренней угрозы продовольственной и экономической безопасности государства

повлиять на снижение уровня обеспечения продовольствием потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований и населения в условиях военного положения

Решение чиновников по бронированию аграриев

В июне исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что на фоне необходимости создания условий для безопасного сбора урожая, работников аграрного сектора и дальше будут бронировать от мобилизации.

В рамках Black Sea Security Forum он сообщил, что для этого было принято несколько решений.

"Первое - это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости предоставления какого-либо пакета документов", - пояснил он.

Второе решение, по словам чиновника, состоит в дальнейшем бронировании аграриев на 12 месяцев (хотя до этого было шесть).

"Третье - по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи... Есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо (при этом получая согласование от военных)", - рассказал Высоцкий.

Он уточнил, что общая норма бронирования - до 50%, однако для некоторых профессий можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.