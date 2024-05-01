Аграриям с прифронтовых и оккупированных территорий отсрочили возврат кредитов: на сколько

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В постановлении Кабмина №477 указано, что фермерские хозяйства, до 2022 года получившие кредиты и расположенные на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возврат до 31 декабря 2025 года.

В документе указано, что заявки на продление кредитования от фермеров будут принимать через Государственный аграрный реестр.

"Это очень важное решение для аграриев, которое позволит им пролонгировать кредиты, взятые до 24 февраля 2022 года. Это будет стимулировать развитие и возобновление агросектора", – заявил первый заместитель Министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Следует отметить, что о начале подачи заявок на получение поддержки будет сообщено дополнительно впоследствии на сайте Минагрополитики.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин расширил программу поддержки украинских фермеров. Выплаты, в частности, получат аграрии в общинах, где велись активные боевые действия.

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