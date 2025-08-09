ua en ru
Завидуют Трампу? У Лаврова попытались найти "свою роль" в сделке Баку и Еревана

Суббота 09 августа 2025 19:13
UA EN RU
Завидуют Трампу? У Лаврова попытались найти "свою роль" в сделке Баку и Еревана Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера Азербайджан и Армения заключили мирную сделку в США. Спустя почти сутки появилась реакция МИД России, где заявили, что окончательное урегулирование должно учитывать мнение Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера МИД России Марии Захаровой.

Она почти не уделила внимания договоренностям между Баку и Ереваном, но сразу отметила, что они до последнего заявляли о нежелании привлекать "внешнюю помощь".

"Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России", – сказала Захарова.

Также глава МИД РФ добавила, что "оптимальный вариант" для разрешения конфликта на Южном Кавказе должен привлекать только страны региона и их соседей. Среди таких она уточнила Россию, Иран и Турцию. То есть - без участия США.

"Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила", - добавила она.

Кроме того, Захарова напомнила о присутствии российских пограничников в Армении.

Что предшествовало

Напомним, что Азербайджан и Армения находились в состоянии войны более 30 лет, с момента провозглашения независимости. Однако в 2020 и 2023 годах Баку вернул под свой контроль Нагорный Карабах, тем самым деоккупировав свою землю.

В пятницу 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились с президентом США Дональдом Трампом.

В присутствии американского лидера они подписали мирную сделку, которая предусматривает создание транзитного коридора, который будет иметь название "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Речь идет о Зангезурском коридоре, который соединит Азербайджан с автономной республикой Нахичевань, минуя Иран и Россию.

К слову, в Иране уже отреагировали на это, заявив, что страна заблокирует строительство транспортного коридора на Южном Кавказе, и сделает это даже в том случае, если Россия не будет помогать.

