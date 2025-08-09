Завидуют Трампу? У Лаврова попытались найти "свою роль" в сделке Баку и Еревана

Вчера Азербайджан и Армения заключили мирную сделку в США. Спустя почти сутки появилась реакция МИД России, где заявили, что окончательное урегулирование должно учитывать мнение Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера МИД России Марии Захаровой.

Она почти не уделила внимания договоренностям между Баку и Ереваном, но сразу отметила, что они до последнего заявляли о нежелании привлекать "внешнюю помощь".

"Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России", – сказала Захарова.

Также глава МИД РФ добавила, что "оптимальный вариант" для разрешения конфликта на Южном Кавказе должен привлекать только страны региона и их соседей. Среди таких она уточнила Россию, Иран и Турцию. То есть - без участия США.

"Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила", - добавила она.

Кроме того, Захарова напомнила о присутствии российских пограничников в Армении.