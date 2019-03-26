Зайцева подала апеляцію на вирок суду

У Київський районний суд Харкова 26 березня надійшла апеляція обвинуваченої в ДТП на вул. Сумській у Харкові Олени Зайцевої та її захисниці. Інтереси Зайцевої тепер представляє Юлія Плетньова, передає Mediaport.

При цьому поки зміст апеляції невідомий.

Відзначимо, що в суді першої інстанції Зайцеву захищали три адвоката - Юлія Козир, Євген Мельниченко та Максим Стець. Минулого тижня адвокат Козир повідомила, що більше не братиме участі в справі. Мельниченко сьогодні підтвердив, що теж не представляє інтереси Зайцевої. Стець від коментарів по телефону відмовився.

Видання повідомляє, що Плетньова - донька судді Апеляційного суду Харківської області Володимира Плетньова, який пішов у відставку в 2018 році.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста.

Дронову і Зайцевої дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі. Також Дронова та Зайцеву на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. Їм також продовжили запобіжний захід поки вирок не набуде чинності. Обвинувачені протягом 30 днів можуть подати апеляції. Раніше адвокати Дронова наполягали на тому, що їх підзахисний не винен в скоєнні ДТП. Дронов заявив, що буде оскаржувати вирок суду. Так як він не вважає вирок справедливим.