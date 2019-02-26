Суд зобов'язав Зайцеву і Дронова виплатити 8 млн гривень компенсації

Фото: Олена Зайцева і Геннадій Дронов (УНІАН)

Дронов і Зайцева повинні солідарно виплатити 7,9 млн гривень компенсації

Київський районний суд Харкова зобов'язав обвинувачених у справі про ДТП у Харкові Олену Зайцеву і Геннадія Дронова солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, згідно з рішенням суду Дронов і Зайцева солідарно повинні виплатити 7,9 млн гривень компенсації.

Крім того, Дронов повинен виплатити 800 тис. гривень.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова сьогодні, 26 лютого, оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста.

Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі. Також Дронова та Зайцеву на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. Їм також продовжили запобіжний захід поки вирок не набуде чинності. Обвинувачені протягом 30 днів можуть подати апеляції. Раніше адвокати Дронова наполягали на тому, що їх підзахисний не винен у скоєнні ДТП.

Дронов заявив, що буде оскаржувати вирок суду. Так як він не вважає вирок справедливим.